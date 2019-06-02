Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İhlas Yapı, Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıkları, butik anlamda en özel projesi Bizim Evler 8’e taşıdı. Firma, aile konseptiyle hayata geçirilen projede yaz avantajını başlattı. İnşaat sektöründe mevcut projelerin vade oranlarının altında oran sunan İhlas Yapı; 120 ay vade için 0,98 gibi düşük oranla alım gücünü artırıyor.

Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire ve 29 cadde dükkanına yer veren İhlas Yapı, aile öncelikli lüks konut seçeneklerinin sunulduğu projesinde, 2+1 daireleri 615.000 TL’den başlayan nakit fiyatlarla yatırımcı ve ev sahibi olmak isteyenlere sunuyor.

Projede çift cepheli salonların yanı sıra, akrilik mutfaktan banyo tezgâhlarına, mermer görünümlü yer ve duvar seramiklerine kadar, birçok farklı özellik dikkat çekiyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar vadediyor.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolları, Gebze-Halkalı tren hattı ile yapımına başlanan metro ve sağlık kampüsü gibi projelerin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler 8, yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.