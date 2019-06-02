Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Açık Artırma 20 Haziran Perşembe günü, TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki Merkez Binası’nda ve İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Konutlar için saat 11.00’de, iş yerleri için saat 14.00’te açık artırma yapılacak. İnternetten üzerinden de (emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. Alıcılar iş yerlerine; yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 50 peşin; 60, 120,180 ay vade ile sahip olabilecekler. Konutlar ise yüzde 10’u peşin 96 ay vade, yüzde 15’i peşin 108 ay vade ve yüzde 25’i peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek.