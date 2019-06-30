Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Birinci etap satışlarını tamamlayan Ege Yapı, ikinci etabında satışa sunduğu konutlar için peşinatsız, daire bedelinin yarısı kadar kredi imkanı sağlıyor.

Minimun daire fiyatının 115 bin 750 dolardan başladığı Kordon İstanbul'da teslimden sonraki 3 yıl boyunca 1+0 ve 1+1 daireler için yıllık yüzde 7 getiri sağlayacak şekilde kira garantisi veriliyor. Kordon İstanbul projesinde yüzde 35 peşinat, 24 ay taksit veya yüzde 50 peşinat, 36 ay taksit imkanıyla kira garantili lüks bir hayat fırsatı sunuluyor.

Kordon İstanbul'da kira bedelleri 1+0 daireler için maksimum 645 dolar, 1+1 daireler için de maksimum 950 dolar olarak belirlendi. Oturumcusuna ayrıcalıklı bir hayat, yatırımcısına kazanç vadeden projede, 1+0'dan 4+1'e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra, cadde mağazaları, farklı konseptlerdeki bahçeler, peyzajında yapay gölet manzaralı kabanalar, açıkhava yaz sineması, lounge alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve misafir odası gibi hayat kalitesini artıracak alanlar da yer alıyor.