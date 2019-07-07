Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bankaların, işletmeler ve tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları temelde aynı bıraktığı görüldü. 2019 yılının üçüncü çeyreği için beklentiler de işletmelere verilen kredilerde ve tüm bireysel kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler; lira cinsinden açılan krediler haricindeki tüm işletme kredi türlerinde ve taşıt kredi talebinde azalış görüleceği, konut kredi talebinde artış başlayacağı ve diğer bireysel kredi talebinde artışın devam edeceği yönünde oldu.