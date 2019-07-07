Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yeni evli çiftler, Eminevim’in sunduğu Elbirliği finansman modeli kampanyasıyla teslimatlarını 2 yıl daha erken alabilecek ve faizsiz ev sahibi olabilecek.

Bugüne kadar 142 binden fazla kişiyi faizsiz finansman modeli ile ev ve otomobil sahibi yaptıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün “Yaz sezonunda evliliklerin daha fazla yapılmasından dolayı evli çiftlerin daire sahibi olmasının yolunu hazırladığımız kampanya ile kolaylaştırdık. Düzenlediğimiz kampanya ile teslimatları 2 yıla kadar öne çektik. Ayrıca temmuz ayı sonuna kadar ev almak için kampanyamıza katılan çiftlerden ikinci bir kampanya olarak KDV tutarındaki hizmet bedeli indirimi yapma imkânı da sağlayacağız” dedi.