Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, yeni yapılacak konutların maliyetlerinin çok daha yüksek olacağını, şu anda satılan konutların fiyatlarına maliyet artışlarının büyük oranda yansıtılmadığını, bu yüzden konut almanın "tam zamanı" olduğunu söyledi.

Emlak Konut GYO güvencesinde Riva'da Galatasaray Spor Kulübü'ne ait arsa üzerine konumlanan Düşler Vadisi projesinde inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz “İstanbul'un doğa ile iç içe kalmış nadir bölgelerinden Riva'da hayata geçirdiğimiz projenin örnek villalarını kısa süre önce yatırımcıların beğenisine sunduk. Birinci etapta 509 villamız yer alıyor. 154 metrekare 2+1 villanın fiyatı 1,1 milyon liradan başlıyor. Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hâkim bir noktada bulunan projemizde; biyolojik gölet, okul, özel okul, poliklinik, cami, 307 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, market, ticari üniteler, restoran, kafe, iyi tarım uygulama alanları, gastronomi merkezi ve tohum atölyesi bulunacak. Düşler Vadisi estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla Riva'nın yenilenen çehresinde örnek teşkil edecek” dedi.