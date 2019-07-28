Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ, 30 Temmuz tarihinde gerçekleşecek açık artırma kapsamında, 4 ilde konut satışı gerçekleştirecek. TOKİ iştiraki Emlak Konut vasıtası ile düzenlenecek açık artırmada İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Manisa'da bulunan 267 adet konut satışa sunulacak. 1+1'den 4+1'e olmak üzere 61 metrekare ile 207 metrekare arasında farklı büyüklüklerde daireler alıcılarını bekleyecek. Bu satış kapsamın-da İstanbul'da Ataşehir'de 53 adet, Kayaşehir'de ise 64 adet konut bulunuyor. Ataşehir'de iki projede bulunan 53 adet konut bu açık artırma kapsamında 375 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ataşehir'de bulunan konutlara yüzde 40 peşin 96 ay vade veya yüzde 50 peşin 120 ay vade ile sahip olmak mümkün. Burada hangi peşinat ve vade seçeneğini seçeceğine alıcılar karar verecek. Açık artırma olduğu için başlangıç bedeli üzerinden düşünülerek, ödenecek peşinata göre taksitler netleşecek. Ayrıca TOKİ, enflasyonla mücadele kapsamında artış oranlarını sabitlemiş ve yüzde 5 ile sınırlamıştı. Bu konutları alacak vatandaşlar mevcut banka kredilerinden çok daha uygun olarak 6 ayda bir yüzde 5 artış ile taksitlerini ödeyebilecekler. Vatandaşlar TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Balıkesir Salih Tozan Kültür Merkezin den açık artırmaya katılabilir ya da bu lokasyonlara gelmeden evden ya da iş yerinden internet üzerinden canlı bağlantı ile ihaleye katılabilecekler.