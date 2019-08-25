Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin hedef kitlesinin alt ve orta gelir grubu aileler olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımıza uygun ödeme şartları ile kira öder gibi ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. Alıcıların çoğu, borçlarını aylık taksitler halinde ödemeyi tercih ediyor. İndirim kampanyaları ile tüm borcunu ya da borcunun bir bölümünü kapatmak isteyen vatandaşlarımıza alternatif imkânlar sunuyoruz” dedi. Bakan Kurum, beş yılda 300 bine yakın konut üretecek TOKİ’nin alt gelir gruplarına yönelik konut çalışmaları ve indirim kampanyasına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Kurum, martta başlatılan, tapusunu hemen almak isteyenlere yönelik yüzde 22 indirim kampanyasından, yaklaşık 10 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını belirtti.



BORÇLAR KAPANDI

Konut alıcılarının büyük bölümünün borçlarını aylık taksitler hâlinde ödemeyi tercih ettiğini belirten Kurum, “Bu yıl itibarıyla gerçekleştirilen indirim kampanyasında 510 bin lira borç bakiyesi kapatıldı” diye konuştu. Konut fiyatları illere göre değişirken, ihtiyacı olan vatandaşlar bu konutları kira öder gibi, yaklaşık 400 lira taksitlerle satın alabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, peşin ödemelerde yüzde 22 indirimden faydalanıyor. Bu arada satıştaki mevcut projelere başvurmak için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmak, 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için de 1.000 lira başvuru ücreti isteniyor.