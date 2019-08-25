Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş girişimi ile Atakent’te hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk master planlı özel sektör gayrimenkul projesi Tema İstanbul’da hayat devam ediyor. Ortak Girişim, “Bahçe” etabıyla da bölgenin gelişimine katkı sunuyor. Ayrıcalıklı sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla, İstanbul’un en çok tercih edilen mahallelerinden Atakent’i yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan Ortak Girişim; Tema İstanbul markalı projenin ikinci halkası Tema İstanbul Bahçe’de, müşterilerine dairelerini teslim etmeye başladı.



TAŞINMAYA HAZIR KONUTLAR

Ayrıcalıklı hayat kültürüne sahip Tema İstanbul Bahçe’de oturuma hazır konut fırsatları benzersiz imkânlarla alıcılara sunuluyor. Atakent’in en gözde projesi olarak konumlanan Tema İstanbul’un butik yaşam temalı Bahçe Etabı; estetik mimarisi, geniş balkonlu daireleri, yemyeşil bahçe manzaraları ile konut alıcılarına konforlu bir hayat vadediyor. Farklı peyzaj konseptleri ile çeşitlendirilmiş bahçe alanları oluşturulan projede her daire keyifli bir manzaraya sahip olarak tasarlandı. Estetik bahçelerden olabildiğince keyif alabilmek için oluşturulan geniş balkonlar, İstanbul’da talep edilen ev konforunu misliyle karşılıyor.

79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip “Bahçe” Etabında 1+1’den 4+1’e 363 daire yer alıyor. Aile öncelikli konut projesi özelliğiyle markalı konut sektöründe özel bir yer edinen Tema İstanbul, “Bahçe” Etabıyla oturumcu ve yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Projenin parçası olarak oluşturulan “Bahçeşehir Koleji Temapark Kampüsü” anaokulundan liseye kadar tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olması sebebiyle ailelerin projeye ilgisini arttırıyor.



METRO İLE ‘BAHÇE’DESİNİZ

Bölgeye butik bir hayat sunması için tasarlanan Tema İstanbul Bahçe, hızla yapımı devam eden yanı başındaki metro durağı ile hayatı kolaylaştırıyor. Marmaray – İstanbul Havalimanı metro hattının “Temapark” durağı, Tema İstanbul Bahçe yatırımcılarının ve ev sahiplerinin ulaşım alternatiflerine önemli bir çeşitlilik katıyor. İstanbul Havalimanı’na olan ulaşım kolaylığı ve alternatifleri sayesinde havayolu çalışanlarının bir numaralı tercihi konumundaki Tema İstanbul Bahçe; Ortak Girişim’in proje kapsamında planladığı yeni etap projeleri ile de yatırım değeri en yüksek projelerden biri olarak öne çıkıyor. Site içerisinde yaşayacak sakinlerine huzuru ve şehrin enerjisini bir arada sunacak olan Bahçe Etabı; İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra TEM Otoyolu’na, E-5 Karayolu’na, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakınlığıyla yatırımcılarına büyük avantaj sağlıyor.