Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Vatandaşlara verdikleri sözler doğrultusunda sahada tespitleri yaptıklarını belirten Kurum “İlk etapta Hergelen Meydanı olarak yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda 116 binanın yer aldığı önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İlk etapta Hergelen Meydanı’yla başlayıp Melike Hatun Camii’mizin etrafında tarihin ve kültürün ön plana çıkarılacağı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. İkinci etapta ise yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191’i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, projenin 3. etabında Altındağ Belediyesinin bulunduğu alanı tüm Ankaralılara hizmet verecek bir meydan projesi yapacaklarını ifade ederek “Altında da yine ulusumuza gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği otopark inşasını yürüteceğiz. Çalışma sonucunda Ulus 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin 4. etabının Kale altı kentsel dönüşüm projesi olduğunu kaydeden Kurum ”Orası Osmanlıdan Selçukludan bu yana eserlerin olduğu çok önemli bir alan ve bu alanda da tarihi değerlerimizi korumak suretiyle dönüşümünü yapacağız. Bu süreçde Ankara’nın şanına yakışır bir kentsel dönüşüm projesi yapmak ve bu tarihî değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.