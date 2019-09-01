Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Rize’nin Ayder Yaylası başta olmak üzere birçok yaylada kurulmaya başlanan salıncaklar çevre kirliliği sebebiyle büyük tepki çekmişti. İlk olarak Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış “Salıncak yapısı itibaryla İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde. Ama müthiş bir çirkinlik” ifadelerini kullanmıştı. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası’nı ziyaret ederek tepkilere neden olan salıncakların kaldırılacağını duyurmuştu. Son olarak da geçtiğimiz hafta memleketi Rize’ye gelen ve bölgede ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevre kirliliğine dikkat çekmiş “Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları ‘o acayip şeyleri’ temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Tüm bu çalışmaların ardından Ayder Yaylası’nda ilk salıncak söküldü.