Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Öğrencilerin kaldığı özel yurt ve rezidanslarda imzalanan senet ve sözleşmenin bir nüshasının mutlaka alınması gerektiğini, alınmadığı takdirde sözleşmeyi imzalayan kişiden iki belgede belirtilen ücretin ayrı ayrı "icra" yoluyla tahsil edilebileceğini belirten Şahin “Geçen yıl İstanbul'dan 250, diğer illerden ise 205 şikâyet aldıklarını, ekim-kasım aylarında bu şikâyetlerin artış gösterdiğini ifade etti. Rezidans ya da özel yurtlarda kalmak için sözleşme imzalandığını hatırlatan Şahin "Şöyle bir gözden geçirip bizim aleyhimize bir durum var mı bakmamız gerekir. Asıl sıkıntı hem sözleşme hem de senet imzalatılması. Biz şöyle bir tedbir almalıyız, senedin arkasına 'Teminat senedidir' ya da 'sözleşmeye bununla ilgili bir senet verilmiştir' yazdırmalıyız. Bunları yazdırmazsak ve o sözleşmenin bir nüshasını elimize almazsak, hem sözleşme hem de senet birbirinden bağımsız gibi icraya konulup ikisi ayrı ayrı tahsil edilebilir" dedi.