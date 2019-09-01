Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mevduat faizleri de düşünce konut almanın cazibesi arttı. Peki faiz indirimi devam edecek mi? Para Politikası Kurulunun bir sonraki toplantısı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Uzmanlar toplantıda bir faiz indirimi daha bekliyor. Faiz indirimlerinin düşen enflasyona paralel yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran “Özel bankalardaki faizlerinde yüzde 1 seviyelerine yaklaşması muhtemel. Düşen faizler konut talebini artıracağından ev alma planlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Satışların Ağustos itibarıyla hızla arttığını hep birlikte izliyoruz. Bu tempo faiz desteğiyle yıl sonuna kadar devam ederse 1 milyon adetlik satış rakamı aşılır" değerlendirmesinde bulundu.