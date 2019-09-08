Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin panoramik manzarasına sahip Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve Marmara Denizi’ne nazır bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 486 bin TL’den başlıyor.

Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Projede kredili alımlarda 120 ay 0,99 vade oranlı ödeme seçeneği de yatırımcılara sunuluyor. Tatil köyü konseptinde geliştirilen ve bölgenin cazibe merkezini oluşturan projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.



4 MEVSİM SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

E-5 cepheli cadde üzeri dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor.

60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri göl kafe, oyun salonları, yürüyüş yolları, mescit, kreş ve çok maksatlı salonu projede yer alıyor.



ULAŞIMIN MERKEZİNDE BİR PROJE

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor.

İstanbul’un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolunun yanı başında yükseliyor.