Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

FAİZ İNDİRİMİ GENELE YAYILMALI

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin “Kamu bankalarını izleyen bazı özel bankaların da konut kredisi faizlerinde indirime gitmesinin sektöre katkısı son derece olumlu oldu. Konut satışlarını olumlu etkileyecek faiz indiriminin sektörün geneline yayılması ve bu indirimlerin özel bankalarda da devam etmesini bekliyoruz. Gayrimenkul sektörü mevcut gayrimenkullerden yararlanmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaktadır. Maliyet artışına karşı fiyatlar artmadığı gibi yeni inşaat ruhsatları da azaldı. Aslında içinde bulunduğumuz süreçte konuta talep azalmadı, vatandaşlar uygun alım şartlarını bekledi. Ancak şimdi yatırıma dönme süreci başladı. Bu süreç faiz oranlarının inmesiyle ivme kazanacak. Özellikle beklemede olan kesimlerin harekete geçmesiyle konut kredisi kullanımı yeniden yükselişe geçecektir. Dolayısıyla konut kredisi faizinin yüzde 1’in altına düşmesi sektöre canlılık kazandıracak, 2019 yılının son çeyreğinde konut satışları daha da artacaktır" diye konuştu.

BANKALARIN KREDİ SATIŞLARI ARTIYOR

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi: Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Son birkaç aydır da yavaş yavaş bir sürece girdik. Bu da yeni bir dönem. Kamu bankaları ağustos başında hükûmetimizin desteğiyle konut kredilerini 0,99’a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2,6 milyar TL artı bir kredi kullanılmış oldu ama özel bankalarımız aynı şekilde yürüyemiyor maalesef. Bu faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyorum. 0,99 seviyesini kamu bankaları şu anda daha aşağıya çekmezler. Çünkü inen faiz rakamı 16,50’ye inmiş oldu. Yüzde 12 yıllık faizle kamu bankaları konut kredisi kullandırıyor. Çok cazip bir oran. Özel sektör de yavaş yavaş buraya gelecektir.

OLUMLU HAVA ARTARAK DEVAM EDECEK

İHLAS YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep “Merkez Bankasının 25 Temmuz’un ardından 12 Eylül’deki ikinci faiz indirimi hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü açısından büyük önem arz ediyor. Kamu bankalarının kredi oranlarını %1’in altına düşürmesinin konut satışlarına kısa sürede ciddi katkısı oldu. Özel bankaların da faiz oranlarını aşağı çekmesiyle birlikte oluşan bu olumlu hava sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır. İhlas Yapı olarak bizler de satışta olan Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerimizde düşük vade oranlarıyla müşterilerimizi ev sahibi yaparak, sektördeki pozitif havaya olumlu katkı sağlıyoruz” dedi.