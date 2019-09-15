Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Galatasaray’ın Florya ve Riva arazilerini kapsayan protokolün iptal sürecine ilişkin kulüp başkanı Mustafa Cengiz ise divan kurulu toplantısında; kulüp olarak Florya’da kalıp, Riva arazisini protokolden ayrı tutma noktasında Emlak Konut tarafıyla sözlü mutabakata vardıklarını ve Florya arazisi üzerinden protokolü iptal edeceklerini belirtti. Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray yetkililerinin Florya arazisindeki anlaşmanın iptal edilerek, Riva arazisindeki projenin (Düşler Vadisi) süreçten etkilenmeden aynı şekilde devam etmesi ve kulübe kaynak sağlaması yönünde talepleri bulunuyor.