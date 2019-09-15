Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen “Yeni eylem planı ülkemizde uygulanan ısı yalıtımı mevzuatlarının AB ülkeleri ile aynı seviyeye getirilmesi hususunda da önemli bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Planda söz edildiği gibi her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılması durumunda 5 yıllık sürede toplam 6 milyar TL üzerinde tasarruf etmemiz mümkün” dedi.

Pelesen “Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nda, binalarda enerji verimliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ısı yalıtımının teşvik edilmesi hem toplumumuz hem yalıtım sektörümüz adına çok önemli bir gelişmedir. Çünkü Türkiye’de binalarda kullandığımız enerji miktarı, toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmına, yani yaklaşık yüzde 32’sine ulaşmış durumda. Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu var. Alacağımız ısı yalıtımı önlemleriyle bu savurganlığın önüne geçmemiz mümkün” şeklinde konuştu.