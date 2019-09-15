Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Şirket, Cer İstanbul projesinde 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatıyla ev sahibi yapıyor. 0,99 oran, 120 ay vade imkanı sunuluyor. Cer İstanbul'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunuyor. Fiyatlar 1.750.000 TL'den başlıyor.

ÇamlıYaka Konakları'nda yüzde 15'lik indirime ek olarak yüzde 10'luk KDV indirimi ve 50 ay sıfır faiz imkanı ile ev sahibi olunabilir. Satış fiyatları 2.100.000 TL'den başlıyor. Özellikle üç köprü bağlantı yollarının kesişim noktasındaki lokasyonu ile, bölgenin ulaşım açısından en konforlu projeleri arasında yer alıyor.

1+0'dan 4+1'e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra cadde mağazalarının da yer aldığı Kordon İstanbul'da ise fiyatlar 570.000 TL'den başlıyor. Proje, farklı konseptlerdeki bahçeleri, peyzajında bulunan yapay göleti, lounge alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ile dikkat çekiyor.