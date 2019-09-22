Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projelerinin detayları belli oldu. İstanbul’da en büyük kentsel dönüşüm 8 bin rakamına ulaşan Esenler’de yapılacak. Bu ilçeyi 4 bin 748 konutun dönüşeceği Gaziosmanpaşa, 2 bin konutun dönüşeceği Başakşehir ile bin 850 konutun kentsel dönüşüme tabi tutulacağı Üsküdar takip ediyor. Türkiye genelinde ise Ankara’da 5 bin, Adana’da 3 bin 930, Konya’da 2 bin 500, Kayseri ve Samsun’da 2 bin, Karaman’da ise bin 500 konut dönüşecek.

7 milyona yakın riskli konutu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 5 yıllık ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ projesinin detayları belli oldu. Plana göre ülke genelinde acil dönüşmesi planlanan 1.5 milyon konut yer alıyor. Yılda 100 bini İstanbul’da olmak üzere 300 bin konutun ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl temeli atılan konutlarla birlikte İstanbul’da 25 bin, ülke genelinde ise 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını açıkladı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ESNAF DA DÜŞÜNÜLMELİ"

Kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle büyük şehirlerdeki çok katlı yapılarda dönüşüme ihtiyaç var. Bir binanın bile yenilenmesi, onlarca kişinin hayatını kurtardığı gibi beraberinde sektörü ve piyasayı da hareketlendirir. Sürekli yeni inşaat alanları ve ihtiyaç fazlası konut yapmak yerine eski yapılar dönüştürülürse ekonomimiz için de olumlu olur. Çok sayıda işsiz de bu çalışmalarda istihdam edilerek ekmek parası kazanır. Kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafımız da düşünülmeli. Sitelerde ve bina altlarında bakkal, manav, berber, terzi gibi esnafa yer ayrılmalı" dedi.