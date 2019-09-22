Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serpil Kahraman, Rusya'nın yanı sıra bir başka ikili ilişkilerin geliştiği Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının da konut alımlarında tetikleyici bir etken oluşturabileceğini söyledi.

Yabancılara yönelik konut talebinde hızlı artış gözlendiğine dikkat çeken Kahraman, "Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkemizden konut alımlarına yöneldiğini görüyoruz. Bu yıl Meksika ve Hindistan’ın yanı sıra Rusya ve Çin’in ihracatta öncelikli pazar ilan edilmesiyle tanıtım faaliyetleri bu ülkelerde yoğunlaştı. Çin'in pazar büyüklüğü ve potansiyeli konut geliştiricilerinin de dikkatini çekiyor. Satışa yönelik önümüzdeki dönemlerde bu etkiyi net bir şekilde göreceğiz” dedi.

Ocak -Temmuz döneminde yabancılara satılan konut sayısı, geçen yıl 14 bin 674 olurken, bu yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 64'lük artışla 24 bin 144 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre konut satışlarında Irak, 4 bin 71 konutla başı çekerken, Irak'ı, İran ve Rusya izledi. Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,6 oranında artarak bin 479'a ulaştı. Son dönemlerde Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının da Türkiye’den konut alımı dikkat çekiyor.