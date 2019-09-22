Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadele için verdiği 1 aylık müddet dolar dolmaz kepçeler milyon dolarlık projeleri yıkmaya başladı. Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede bulunan imara aykırı ve kaçak olan kısımlar için proje alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bodrum Belediyesi yetkilileri ağır iş makineleri ile geldi. Yıkılacak yerleri hızlı bir şekilde gözden geçiren yetkililer yıkım işlemlerini başlattı.

"YIKMAZSANIZ BİZ GELİR YIKARIZ"

20 Ağustos’ta Bodrum’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilçedeki kıyı ve koylarda incelemelerde bulunmuş, kaçak ve imara aykırı olan projeleri, otellerin yıkımı için 1 ay müddet vermişti. Bakanlık talimatına uyanlar ve uymayanlar tespit edildi. Bakan Kurum, “Yıkmazsanız biz gelir yıkarız” sözünü tuttu. Villa ve otelin bulunduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım işlemlerine başladı. 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin dev asansörünün yıkımının ardından aynı projede bulunan bazı evlerini imara aykırı olan kısımları da yıkılmaya başlandı. Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanana proje Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Şimdiye kadar Yalıkavak Mahallesi'nde 425 konut, 1 otel, Gündoğan Mahallesi'nde 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü Mahallesi'nde 166 konut, 1 otel, Gümbet Mahallesi'nde 131 konut ve Yalıçiftlik Mahallesi'nde 400 adet konut tespit edildi. İncelemelerin devam ettiği tespit edilen binaların, villaları ve otellerin yıkım işlemleri başlayacağı, bu arada kaçak yapıların araştırmasının da devam ettiği öğrenildi.

BESA GRUP'TAN AÇIKLAMA

BESA Grup, Bodrum’da hayata geçireceği The BO Viera projesinde revizeye gideceğini açıkladı. Bodrum’un değerinin farkında olduklarını belirten BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Bodrum mimarisi konusundaki hassasiyetini gözeterek projeyi revize ediyoruz. Revizyonu yaparken ruhsatta öngörülenin çok üzerinde bir iyileştirme yapacağız. Revize ederken Tatil Evi satın alan müşterilerimizin haklarını da gözeteceğiz. Projemiz 150 bin metrekare bir arazi üzerine oturmakta olup 300 Tatil Evi yapılacaktır. Yani bir Tatil Evine yaklaşık 500 metrekare yeşil alan düşmektedir. The BO Viera tüm hassasiyetleri sergileyen doğaya saygılı nadide bir proje olacaktır. En kısa zamanda yapılan çalışmaları telafi edeceğiz” dedi.