Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe halkının merakla beklediği TOKİ konutları ile ilgili müjdeli haberi verdi. Başkan Aydın, “TOKİ konutları ile ilgili bir çalışmamız var. Konutların yapılması için belirlenen arsayı tespit ettik. Önümüzdeki haftalarda TOKİ yetkilileri ile görüşüp arsanın uygunluğunu soracağız. İmarda yapmış olduğumuz hesaplamalara göre arsa üzerine yaklaşık 800 konutun yapılabileceğini düşünüyoruz. Uygun görülürse Yenişehir halkına 3. Etap TOKİ konutlarının yapılacağı müjdesini vereceğiz” dedi.