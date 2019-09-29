Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 25-27 Eylül tarihlerinde konut geliştiricileri ile yatırımcıları buluşturan Cityscape fuarı ziyaretçi akınına uğradı. Fuara Türkiye’den katılan İsra Holding, Bolu - Mudurnu’da geliştirdiği ikiz villa, apart daire ve otel konseptinin yer aldığı projesi ‘V Orman’la katıldı. İsra Holding’in İstanbul Ticaret Odası standında yer alan V Orman projesi yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Gayrimenkul yatırımlarının tanıtımı için uluslararası alandaki fuarları önemsediklerini belirten İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Körfezli yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine büyük yatırım yaptığını görüyoruz. Bu bölge insanı birçok benzerlikten dolayı ülkemize çok sıcak bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Irak’a, Suudi Arabistan’dan Katar’a, Umman’dan Kuveyt’e kadar birçok noktadan ülkemizdeki konut, arsa ve ofislere büyük ilgi duyuyor. Yatırımcıların bu yaklaşımının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de İstanbul’da yapacağımız lansman öncesi vitrin projemiz V Orman’ı Körfez yatırımcısına sunmaktan ve bölgedeki yatırımcı dostlarımızla bir araya gelmekten büyük keyif aldık. Projemizden alım yönünde birçok yatırımcı ile bir araya geldik. Bizleri İstanbul’da ziyaret eden ve projemizden konut alan gruplar olmuştu. Burada doğal yaşam köyü V Orman’a ilgi gösteren yeni yatırımcıları biz de projemizi yerinde görmeleri için Türkiye’ye davet ettik. Yakın bir zamanda projemizin lansmanını yapacağız. İsra Holding olarak farklı bölgelerde yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

HİSSELİ ALIM DA MÜMKÜN

İsra Holding, V Orman projesinden yatırım yapacak alıcılara alternatif çözüm önerileri sunuyor. Tripleks villa, 1+1 ve 2+1 apart daire seçeneklerine sahip V Orman projesinden haftalık hisseli, ya da tamamını satın alarak hemen tapu alma imkânına sahip olunabiliyor. V Orman projesinde konut büyüklükleri villalarda 202 metrekare, apart dairelerde ise 64 metrekare ile 113 metrekare arasında değişiyor. Projede ayrıca; beş yıldızlı konforuyla misafirlerin tüm beklentilerini üst seviyeye taşıyacak V Orman Otel de planlanıyor.

DOĞAYA DEĞER KATAN PROJE

İkiz villa ve apart dairelerin yanı sıra birçok işletmeyi içinde barındıran doğal yaşam kompleksinde; Şifahane’den AVM’ ye, büyükbaş çiftliklerinden evcil hayvan konuk evlerine, helikopter pistinden ATV parkuru ile Go-kart pistine, futboldan atıcılığa, organik meyve ve botanik bahçelerinden köy fırınına, oyun köyünden sanat ve hobi merkezine kadar birçok aktivite alanı yer alacak. Sosyal yaşam konforunu kolaylaştıran projede; fitness & crossfit salonu, aerobik salonu, dans stüdyosu, boks salonu, aileye özel sinema salonu, teras kafe gibi sosyal donatılar bulunacak. Projede ayrıca; kadın ve erkek için ayrı spa ve fitness merkezi, hamam, buhar odası, tuz odası, sauna, kneipp tedavi odası, masaj odaları, tedavi havuzları, çocuk havuzları, aquapark, bebek havuzu, ebeveyn eğitim alanı, kadın ve erkek kuaförü ile mescit de yer alacak.

HAYVAN ÇİFTLİKLERİ İLE TERAPİ

Türkiye’nin doğal yaşam alanlarından biri olacak V Orman’da hayvan çiftlikleri terapi merkezi yer alacak. Ziyaretçiler ve site sakinleri safkan taylardan kedilere, kuzulardan köpeklere kadar birçok canlı ile iç içe yaşama şansına sahip olabilecek.