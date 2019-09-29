Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Eylül ayında inşaatta yüzde 8,3’lük güven artışı yakalandı. Merkez Bankasının ardı ardına yaptığı iki faiz indiriminden sonra bankaların ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faizleri de düşüşe geçti. Kısa sürede ekonomik hayatta başlayan canlanma istatistiklere de olumlu bir yansıma sağladı. Faizlerin etkisiyle sektörel güven endeksleri eylülde ağustosa göre, hizmetler, perakende ve inşaat sektörlerinde önemli oranlarda yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ağustos ayında 55,5 düzeyindeyken, eylül ayında yüzde 8,3 artarak 60,1'e çıktı. Eylülde, alınan siparişler ile çalışan sayısı beklentisinde de önemli artışlar oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 9,4 artarak 44,4 ve 75,9 değerlerini aldı.