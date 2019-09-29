Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Galatasaray, aldığı 350 milyon TL'yi iade edemezse Florya ve Riva arsalarından olacak. Protokolün feshedilmesi sonucunda Galatasaray, bugüne kadar Emlak Konut GYO'dan aldığı 350 milyon TL'yi geri ödeyecek. Bu ödemeyi iki ay içinde yapması gerekiyor. Eğer kulüp borcunu ödeyemezse, arsaların mülkiyeti Emlak Konut GYO'ya geçecek. Arsalar için 2016'da 509 milyon TL bedel biçilmişti. Florya arsasında teslim yapılmadığı için proje tamamen tasfiye edildi. Fakat Riva için bu durum aynı değil. Riva arsasında inşası devam eden Düşler Vadisi Riva projesi bu süreçten etkilenmeyecek. Bu noktada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in yaptığı açıklamaya göre, Riva projesinin iptal edilmemesi ve süreçten ayrı tutulması noktasında iki taraf da sözlü mutabakata vardı. Yılmaz İnşaat tarafından inşasına devam edilen Düşler Vadisi Riva projesi kapsamında yaklaşık 1.500 villa hayata geçirilecek.