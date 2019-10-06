Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Marmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evlerini deprem sigortası hâlâ yaptırmadı. DASK yetkilileri, evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa zamanda sigorta yaptırmaya davet etti.

DASK Sakarya İl temsilcisi Ali Esen yaptığı açıklamada, “Doğal Afet Kurumunun veri tabanında sigorta yapılabilir 17 milyon 661 bin 690 adet bina sayısı var. Türkiye genelinde 9 milyon 320 bin 278 sigorta yaptırmış vatandaşımız var. Yüzde 52’si sigortalı Türkiye’de. Bugün 100 metrekare bir evin kişiye yıllık maliyeti 235 TL’dir. Sigortalı yaşamak zorundayız. Depremin ülke ekonomisine verdiği zarar ortadadır” diye konuştu.