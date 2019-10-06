Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü’nün merkezinde E-5 Kara Yolu ile Marmara Denizi arasına inşa edilen Marmara Evleri 4 projesinde, lokasyon ve deniz avantajı sunan İhlas Yapı, hayatı kolaylaştıran lüks ve konforlu dairelerini aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriyor. Sonbahar fırsatlarının sunulduğu projede cazip ödeme imkânlarına yer verilirken konut alıcılarına nakit ve kredili alımlarda yüzde 20 fiyat avantajı sağlanıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerine sahip Marmara Evleri 4’de 2+1 daireler 532.000 TL’den başlarken, projede 120 ay vadeli esnek ödeme modellerine de yer veriliyor. Toplamda 44 dükkân ile geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 639 konutun yer aldığı Marmara Evleri 4’de; daire büyüklükleri 127 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Geniş peyzaj alanlarının yer aldığı projede ayrıca; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisi, ankastreli birinci sınıf konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’ün örnek dairesini konut alıcıları görebiliyor. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı olan E-5 Karayolu, TEM Otoyolu, Eğitim Kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile de öne çıkıyor.



Hafta sonu da hizmet veriyor

İhlas Yapı’nın Bizim Evler, Bizim Evler Güzelce projelerinde olduğu gibi Marmara Evleri 4 projesinde de satış ofisi yılın her günü açık tutularak misafirlerine hizmet veriyor. Ziyaretçiler satış ofisine gelen herkesin çok beğendiği projenin örnek dairesini de gezebiliyor.