Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda kamu bankalarının ağustos başında konut kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekmesi, hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında canlanma sağladı. Ardından özel bankalar ve katılım bankaları da konut finansman oranlarını aşağıya çekti. Bankalar, faiz indiriminin yanı sıra vade üst sınırını da 120 aydan 180 aya çıkardı.

Konut satışları 2019 genelinde geçen yılın gerisinde kalsa da faiz indirimlerinin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında konut satışları 2018'in aynı aylarına göre artış gösterdi. Ağustos ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 110 bin 538 adet satış gerçekleşti. Satışlar eylül ayında da arttı. Geçen yılın eylül ayında kıyasla yüzde 15,4 artan konut satışları 146 bin 903 oldu. Sektör temsilcileri, konut kredi faizlerindeki düşüle birlikte konut satışlarındaki artışın son çeyrekte devam ederek toplam satışların 1 milyon adede ulaşabileceğini, 2020 yılı için de sektörün umutlandığını dile getirdi. Öta yandan konut kredi stoku ekim ayında da artışını sürdürerek 189 milyar TL'ye ulaştı. Kamu bankalarının konut kredi stoku da iki ayda yaklaşık 14 milyar arttı.