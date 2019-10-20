Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye genelinde hayata geçirdiği projeleriyle dikkat çeken ve onbinlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ’nin kampanyasına da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TOKİ borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği ve Cuma günü sona eren yüzde 22 indirim kampanyasından şu ana kadar 12 binin üzerinde vatandaş yararlandı.

Bir önceki dönemde kampanyadan 4 bin 755 konut ve iş yeri alıcısı faydalanırken, 23 Eylül'de başlatılıp 18 Ekim’de sona eren kampanyadan faydalanan kişi sayısında 3 kat artış gözlendi.

TOKİ, kampanyaya bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da başvurabilmesini sağladı.

Alınan bilgiye göre kampanyadan yararlananların yaklaşık yüzde 60'ı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapattı.