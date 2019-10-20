Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

16 ilde 130 iş yeri için alıcılar; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli’de iş yerlerine vadeli sahip olabilecekler. Ayrıca 20 ilde 91 konut için yapılacak açık artırmada alıcılar; Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Sakarya ve Samsun şehirlerindeki konutlara yüzde 10,15, 25 peşin 96, 108,120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecek.