Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Belediyeler, alınması gereken mimari proje ve ruhsat evraklarını ‘Hoş Geldiniz Masası’nda vatandaşlara en kısa sürede teminini sağlıyor. Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesiyle; binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler belirlenecek. Alınacak belgelerin geçerlilik süresi ise 10 yıl olacak. Resmî olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. 2011’den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011’den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.