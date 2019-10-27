Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamına yakışır şekilde Bando ve Mehter Takımı'nın coşkusuyla açılacak Lens İstanbul Yaşam Merkezi, Türkiye'nin en büyük açık hava çarşısı olma özelliğini taşıyor. Dünyaca ünlü markaların yer alacağı kafe ve restoranları, giyim markaları, Türkiye'nin en önemli ressamlarından Devrim Erbil'in Sanat Galerisi, Türkiye'nin en büyük Oyuncak Müzesi ve küçük, büyük herkesin katılabileceği Flyzone ile renkli bir dünya Lens İstanbul Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.