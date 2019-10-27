Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul'da 2017'de 238 bin 383 adet konut satılırken, bu rakam geçtiğimiz yıl 234 bin 55 adede geriledi. İstanbul'da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim, 2018'de önceki yıla göre TL bazında yüzde 19 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 15 düşüş kaydetti. Konut satış işlemlerinde en yüksek ticari hacmin oluştuğu ilçe, 10 milyar 706 milyon lirayla 10 bin 729 adet konutun satıldığı Kadıköy oldu. Alan bazında en yüksek konut satışı, 3 milyon 729 bin metrekareyle Esenyurt'ta oldu.