Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yabancıya oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesiyle birlikte Türkiye'deki konutlara yönelik başlayan ilgi artarak devam ediyor.

Düzenlemenin hayata geçirildiği 2018 yılında yüzde 78,4 artarak 39 bin 663'e ulaşan yabancıya konut satışı, 2019'un ilk 9 ayında tarihî bir rekor ile 32 bin adet seviyesine ulaşmış durumda.

Ekim, kasım ve aralık aylarının da 2019 rakamlarına eklenmesiyle birlikte yıl sonunda satılan konut satış miktarının 45 bin bandına yaklaşması bekleniyor. Bu rakam da 2017'deki 22 bin adetlik konut satışı ile kıyaslandığında yüzde 100'lük bir artış yaşanacağı anlamına geliyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk 9 ayında yabancıya satılan 32 bin konutun neredeyse yarısının (14 bin 279 adet) İstanbul'da satıldığı görüldü.

EN FAZLA IRAKLILAR ALDI

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Kuveyt izledi. Satış rakamlarına bakıldığında İstanbul gibi zirveyi istinasız bırakmayan Iraklılar 9 ay içerisinde 5 bin 527 adet konut satın aldı.

6,5 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Geçtiğimiz ay açıklanan bir veriye göre; yabancıların konut başına ortalama ödediği bedel 150 bin dolar. Bu rakam yılın ilk 9 ayındaki 32 bin adetlik satış rakamı ile çarpıldığında satılan konutlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan döviz miktarının 5 milyar dolara yaklaştığı görüldü. Yıl sonunda satış adedinin 45 bine yaklaşması hâlinde bu rakamın da 6,5 milyar doları aşması bekleniyor.