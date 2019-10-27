Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yaşamın geçen yıl Eylül ayında başladığı 3S Firuze Konakları, sakinlerine kaliteli, güvenilir ve ayrıcalıklı bir yaşam fırsatı sunuyor. Mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile ayrıcalıklı yaşamanın kapılarını açmak isteyen son sahiplerini bekliyor. İnşaat alanı ve konut adedi itibarıyla Avcılar'ın E-5 aksındaki en büyük proje olan 3S Firuze Konakları'nda, 1+1'den 4+1'e ve 68 metrekare ile 195 metrekare arasında değişen ev seçeneklerindeki son 85 daire için fiyatlar 493 bin TL'den başlıyor.

Ödeme seçeneklerinde banka kredisini tercih edenler için 0,99 kredi oranı ve 180 aya varan vade seçenekleri var. Ayrıca, firma vadesiyle 36 aya kadar senetli ve kişiye özel ödeme seçenekleri de sunuluyor. Yüzde 70'i yeşil ve sosyal alanlara ayrılan projede, çocuklar için basketbol/futbol sahası; farklı yaş gruplarına yönelik çocuk oyun alanları, kapalı oyun alanı, açık yüzme havuzu; yetişkinler için ise yaklaşık 540 metrekare kapalı spor salonu, sauna, bilardo, masa tenisi gibi oyunların oynanabileceği hobi alanı, kapalı sinema salonu, açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları gibi sosyal alanlar 3S Firuze Konakları sakinlerinin sosyal hayatına değer katıyor.