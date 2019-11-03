Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat sektöründeki 29 yıllık deneyimiyle 16 bini aşkın aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı’nın denize nazır geliştirdiği en yeni projesi Bizim Evler Güzelce, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılarına büyük avantaj sunuyor. Projede nakit ve kredili alımlarda yüzde 20 fiyat avantajı sağlayan firma, 2+1 daireleri 468 bin TL’den satışa sunarken, projede yatırımcılara 120 ay vade, 0.99 oran ve esnek ödeme imkanları sağlıyor. Marmara Denizi’nin panoramik manzarasına sahip, sahile ve Güzelce Marinasına yürüyüş mesafesindeki Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve E-5’in yanı başında yükselen Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 468 bin TL’den başlıyor. Az katlı yapılaşmanın olduğu bölgede yer alan Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Tatil köyü konseptinde geliştirilen ve bölgenin cazibe merkezini oluşturan projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ziyaretçiler Bizim Evler Güzelce’nin örnek dairesini de gezebiliyor.

4 MEVSİM KONFORLU HAYAT

E-5 cepheli cadde üzeri dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri göl kafe, oyun salonları, yürüyüş yolları, çok maksatlı salon, mescit ve kreş projede yer alıyor.

E-5 KARAYOLU’NUN YANINDA, DENİZİN YAKININDA

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor. İstanbul’un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce; E-5 Otoyolu’na olan sıfır konumu ve Güzelce Marina’sına yürüme mesafesindeki avantajıyla hayatı kolaylaştırıyor.