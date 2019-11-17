Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Deniz içi çalışmalarının ardından başlatılan su üstünde de büyük aşama kaydedilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gelibolu - Sütlüce ve Lapseki - Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayaklarında büyük mesafe kaydedildi. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede yaklaşık 3 bin 500 kişi 24 saat vardiya usulüne göre çalışıyor.

Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.

Köprünün ayrıca Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir yapılanmanın oluşturulmasına da imkân sunacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

Seyit Onbaşı kulelerde yaşayacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki ayak aralığı 2023 metre olacak. Köprünün kule bağlantıları kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. "2x3" şeritle hizmet verecek Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak.