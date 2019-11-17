Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

10 bin metrekare arsa üzerine konumlandırılan projede 190 adet konut ve 14 ticari ünite yer alıyor. Ofis ve dairelerin 64 metrekare ila 374 metrekare arasında değiştiği Bumerang Kartal’da metrekare fiyatı 6 bin 900 TL’den başlıyor. Kentsel dönüşüm projesi olan Bumearang Kartal'da yatırımcılara yüzde 1 KDV avantajı sunuluyor. Yatırımcıların konut kredisinden faydalanabildiği Bumerang Kartal'da ayrıca şirket bünyesinde yüzde 50 peşin, geri kalan yüzde 50 proje bitiş tarihine kadar 0 komisyonla sunuluyor. Projenin Eylül 2021’de teslim edilmesi planlanıyor.