Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Her biri farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini avantajlı bir vade oranı ile satışa sunuyor. ‘Yatırım Yapacaksan Sinpaş'tan', ‘Yuva Kuracaksan Sinpaş'tan' başlıklarıyla dikkat çeken kampanya da ‘Ev Alacaksın Sinpaş'tan' sözüyle hem ev sahibi olmak isteyen müşteriye hem de gayrimenkul yatırımcılarına 0,75 vade oranıyla sesleniyor. Ülkemizin özel sektörde şu ana kadarki en fazla konut geliştiren markası Sinpaşİstanbul'da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, SinpaşTime Ankara'da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi, Bursa'da Bursa Modern projelerinde satışlar devam ediyor.