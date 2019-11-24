Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Avrupa Konutları Yamanevler’i Ümraniye ilçesinin merkezi noktalarından Alemdağ Caddesi’nde Yamanevler metro durağının yanı başında konumlandıran Artaş İnşaat, kazançlı bir yatırım için tüm ideal şartları konut alıcılarına sunuyor.

1+1’DEN 4+1’E 545 DAİRE

İnşaatında sona doğru ilerlenen Avrupa Konutları Yamanevler’in ilk etabında toplam 545 daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı projede büyüklükler 65 metrekare ile 240 metrekare arasında değişiyor. Ankastre ürünlerin bulunduğu dairelerde akıllı ev sistemi de mevcut. Tasarım ödüllü satış ofisinde sergilenen örnek daireler ziyarete hazır bulunuyor. Süs havuzlarıyla donanmış, oyun parkı içeren yemyeşil bir peyzaja sahip projede, fitness-cardio salonları ve bir yüzme havuzu bulunuyor. Kapalı otoparkı ve 7/24 güvenliği ile huzurlu bir yaşam vadeden projenin hemen yanı başındaki park alanında ise yine oyun parkı ile çok amaçlı spor sahaları yer alıyor.

YAMANEVLER METRO DURAĞININ YANI BAŞINDA KONUMLANDI

Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde AVM’ler, hastaneler ve üniversiteler ile çevrili, merkezi iş alanına yakın bir bölgede yükselen Avrupa Konutları Yamanevler, konumu ile beğeni toplayarak tercih ediliyor. Projenin yanı başında yer alan Yamanevler metro durağı ulaşımı kolaylaştırırken, kazançlı bir yatırım için büyük avantaj sağlıyor. Proje, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine de yakın mesafede bulunuyor. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği Avrupa Konutları Yamanevler’in, 2020’nin ilk çeyreğinde müşterilere erken teslimi planlıyor.