Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Müteahhitlere sınıflandırma getiren karar ile belgesi olmayan müteahhit hiçbir yapı işinde bulunamayacak. Bu kapsamda firmalar da arka arkaya başvurularını yaparak belgelerini almaya başladı. Yapı müteahhitleri için yeni bir dönemi başlatan yönetmelik ile özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması şartları aranıyor. Özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri 9 sınıfta gruplandırılıyor. Her firma kendi müracaatını yaparken, belgesi bakanlığın il müdürlükleri tarafından denetleniyor. Temelde firmaların mali göstergelerini esas alan müteahhitlik yeterlilik sistemi, firmaların belge başvurularından önceki son 3 yıl içerisindeki bilanço oranlarına bakılarak ele alınıyor. Firmanın mali yeterliği banka referans mektubuyla da destekleniyor.