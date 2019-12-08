Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

1,1 milyar TL yatırım hacmine sahip alışveriş merkezinin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde açılması planlanıyor. ECE Türkiye, Perakende Günleri 2019’da verdiği davette, başkent Ankara’nın Çankaya ilçesinde inşaatı devam Fundaroma Alışveriş Merkezinin kiralama ve yönetimi ile görevlendirildiğini açıkladı. 32 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde yaklaşık 100 mağaza ile faaliyet gösterecek olan alışveriş merkezi, 100 rezidans, 94 ofis ve kent meydanından oluşan karma kullanımlı projenin bir parçası. ECE Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier, “Mükemmel konumu ile AVM Ankara’da prestijli bir karma kullanımlı yapı olarak yükseliyor. Şehrin simgesi haline gelecek olan bu proje, yaşam ve çalışma alanlarını, alışverişi, yeme-içmeyi ve eğlenceyi bir araya getirerek 7/24 hayatın merkezi olacak” dedi.