Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yenikapı-Mahmutbey-Başakşehir, Mahmutbey-Bahçeşehir, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hatlarının kesişim noktasında yükselen ve günde yaklaşık 700 bini aşkın kişinin önünden geçeceği 3 Metro hattının ortasında yer alan Luxera Meydan’ın ticari üniteleri alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunuyor. 242 adet lüks dairesi ve 50 adet dükkanıyla bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, kesişen 3 Metro hattının yanı sıra otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının da merkezinde bulunuyor.

İstanbul’un 3 Metro hattına sahip tek projesi Luxera Meydan’ın cadde dükkanlarını satışa çıkararak yatırımcılara eşsiz bir fırsat sunduklarını belirten Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş; “Bölgenin yeni buluşma noktası olarak geliştirdiğimiz ve yatırımcının merakla beklediği Meydan projemizin ticari ünitelerini satışa sunduk. Bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği bir noktada yükselen Luxera Meydan; Yenikapı- Mahmutbey - Başakşehir, Mahmutbey - Bahçeşehir, Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı olmak üzere toplam 3 Metro hattının ortasında özellikli bir konumda bulunuyor. Burada Metroların kapıları kazanca açılacak. Luxera Meydan’ın 2 katlı çarşısında 50 adet ticari ünitemiz yer alıyor. Satışa sunduğumuz dükkanlarımızın fiyatı 770.000 TL’den başlıyor. Bölgede yer alan üniversite, hastane ve kamu kuruluşlarının yanı sıra günde yaklaşık 700 bini aşkın kişinin oluşturacağı insan sirkülasyonu kazanca yönelik büyük değer katacak. Kısacası ticari ünitelere yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak” dedi.