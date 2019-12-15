Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Öğrenci evlerinin ağırlıkta olduğu Amerika ve İngiltere’nin ardından Avrupa ülkeleri ile Türkiye ve Hindistan’da bu pazarda büyümeyi hedefliyor. Araştırmalara göre Hindistan ve Türkiye’de öğrenci evlerindeki yatak kapasitesinin 2025’e kadar her sene yüzde 8 oranında büyümesi bekleniyor. Yine JLL araştırmasının 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 15 milyon tam zamanlı öğrencinin bulunduğu Avrupa’da, yatırım rakamının 1,9 milyara ulaştığı ifade edildi. Türkiye’de öğrencilerin konaklamalarına yönelik Nef ve Erkanlı Holding, proje geliştiren firmalar arasında öne çıkıyor.