Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Buna göre, Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları hâlinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesine ilişkin madde eklendi. Eklenen ek maddede, taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.