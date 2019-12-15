Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye’nin en büyük karma projeleri arasında öne çıkan Vadistanbul; İstanbul’un iş ve finans merkezi olarak Maslak’ın, yaşam ve alışveriş merkezleri olarak da Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’ne alternatif olarak geliştirildi. “Bu hayat işinize gelecek” sloganıyla yatırımın ve prestijli iş hayatının kesişme noktası olarak öne çıkan Vadistanbul; ofis, alışveriş caddesi, yeme- içme alanları, AVM, otel ve rezidanstan oluşuyor. En iyi karma kullanımlı proje olarak öne çıkan Vadistanbul, 7/24 renkli ve canlı AVM’siyle dünya markalarını bir arada bulunduruyor. Toplam 300 bin metrekarelik konforlu ve prestijli ofis alanları ile Vadistanbul; SOCAR Türkiye, Alternatif Bank, TAV Havalimanları Holding, MNG Kargo, Evyap Holding, Kale Endüstri Holding gibi ülke ve dünya ekonomisine yön veren önemli şirketlerin genel merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.

EN BÜYÜK OFİS KOMPLEKSİNE SAHİP

Şehrin yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi haline gelen Vadistanbul, orman man-zarasına hâkim kafe ve restoranları ile ziyaretçilerine doğanın içerisinde keyifli bir yaşam sunuyor. Vadistanbul’da, 1.915 konut, 103 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 760 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan mağazaları, restoranlar, 300 bin metrekare ofis alanı ile 25.500 metrekare toplam alana sahip 5 yıldızlı otel ve rezidans bulunuyor. Proje genelindeki tüm doluluğun sağlanmasıyla birlikte Vadistanbul’da 30.000 kişinin çalıştığı ve günlük 100.000 kişiyi aşkın nüfusuyla yeni bir kent oluşturuldu.

TÜRKİYE’NİN AÇIK ALANA SAHİP ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Vadistanbul AVM; 103 bin metrekare alan üzerindeki yerleşimi, Belgrad Ormanı’nın yanı başındaki nefes alan yeme – içme alanları, gösteri havuzu ve açık hava alışveriş caddesiyle İstanbullulara keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Türkiye’nin en büyük ikinci kapalı otoparkına sahip olan Vadistanbul, proje genelindeki tüm otoparklar eklendiğinde Türkiye’nin en geniş otopark alanı meydana geliyor. Estetik mimarisiyle bulunduğu bölgeye değer kazandıran Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM Architecture tarafından tasarlandı. Proje aşamasından bu yana sayısız ödülle başarısını taçlandıran Vadistanbul, Sign of The City Awards’tan Hermes Creative Awards’a, Global RLI Awards’tan Stevie Awards’a kadar dünyanın en saygın ödüllerine layık görüldü.

İLK HAVARAY 15,5 MİLYON AVRO YATIRIMLA HAYAT BULDU

Türkiye’nin ilk özel havarayı Vadistanbul projesi dâhilinde Artaş İnşaat, Evyap ve İnvest İnşaat’ın 15,5 milyon avroluk yatırımıyla hayat buldu. Kendi içinde bir kent olarak geliştirilen Vadistanbul, Havaray ile şehrin Metro ağına Seyrantepe durağından bağlanıyor. Yalnızca 3 dakikada Seyrantepe Metrosu’ndan Vadistanbul’a erişim sağlayan Havaray, tüm bölge için de büyük öneme sahip.