Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Mobilyalı ve oturuma hazır kiralık daire seçenekleri sunulan Antwell'de her yaş için güvenli, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sağlanıyor. Antwell'de zengin sosyal donatılar ve sosyal imkanların yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubu'nun sağlık hizmetleri sunuluyor. 7/24 tüm sağlık hizmetlerine erişim sağlanan projede sadece aidat ödeyerek bu hizmetlerden faydalanmak mümkün. Antwell İyi Yaşam Evleri, 19 bin metrekarelik arsa üzerine kuruldu. 13 katlı tek bloktan oluşan projede 157 adet rezidans ve 13 ticari ünite yer alıyor. Projede 1+0, 1+1 ve 2+1 daire tipleri mevcut. Antwell'de 1+0'lar brüt 56, net 29 metrekare, 1+1'ler brüt 89, net 47 metrekare, 2+1'ler brüt 124, net 67 metrekare büyüklüğe sahip. Antwell'deki sınırsız hizmet ve konforlu yaşamdan faydalanmak için 740 bin TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olmak yeterli.