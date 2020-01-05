Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

2020 yılına yeni yatırımlarıyla giren İsra Holding, Başakşehir bölgesinde bir yatırıma daha imza atıyor. İsra Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsra Group AŞ ve V Mall AŞ tarafından Başakşehir’de, yaklaşık 100 milyon TL yatırımla Emlak Konut GYO’dan satın alınan arsa üzerinde bölgenin en büyük ve kapsamlı Alışveriş ve Yaşam Merkezi hayata geçirilecek.

İsra Group AŞ’nin gayrimenkul sektöründeki V Orman Resort, V Kampüs, V Şehir gibi “V” markalı projelerine Başakşehir’de yükselecek V Mall ile bir yenisi daha eklenecek.

2020’Yİ YATIRIM YILI İLAN ETTİ

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Metro gibi devlet yatırımların çevresinde; 5.000 Yataklı Şehir Hastanesi, dev Şehir Parkı ve Başakşehir bölgesinin en büyük kent meydanına sahip noktasında yatırımlar yapan İsra Holding, 2020’yi yatırım yılı ilan etti.

Aynı bölgede çeşitli gayrimenkul yatırımları da bulunan İsra Holding, yeni arsasının tapusunu da aldı ve üzerinde geliştirdiği projenin çalışmalarında son aşamaya geldi. Bu alanda yükselecek V Mall projesi, Başakşehir bölgesine değer kazandırırken, çevredeki tüm gayrimenkuller için de önemli bir katma değer oluşturacak. Çevre noktalardan da ziyaretçi çekecek V Mall projesi, Başakşehir’de yeni bir merkez hâline gelecek.

2020 yılı ile birlikte yatırım hamlelerine hız verdiklerini belirten İsra Group Yönetim Kurulu Başkanı A. Rahim Tavlı “Başakşehir’in tam merkezinde holding bünyesinde bulunan arsalarımızı yeni yıl ile birlikte projelendirmeye başlıyoruz. Bölgedeki diğer çalışmalarımız devam ederken, yaklaşık 100 milyon TL’lik bir yatırımla Emlak Konut GYO’dan aldığımız arsa üzerindeki projemizi de şekillendiriyoruz. Bu yeni arsamızda ‘V Mall’ markasıyla bölgenin en büyük alışveriş ve yaşam merkezini hayata geçireceğiz. 5 bin yataklı şehir hastanesinin komşusu niteliğindeki “V Mall” projemizin arsası kent meydanı, şehir parkı ve Metro gibi donatılarla çevrili bir konuma sahip. 2020 yılını İsra Holding olarak yatırım yılı ilan ettik. Bu anlamda da bulunduğumuz tüm sektörlerde yatırımlarımıza ağırlık vererek çalışmalarımızı hızlandıracağımız bir yıl olacak.” dedi.