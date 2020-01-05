Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Aile öncelikli bir konsepte sahip projede, 63 metrekare ile 311 metrekare arasında, 1+1'den 6+2 büyüklüğe kadar uzanan farklı daire tipleri yer alıyor.

Kişiye özel ödeme seçenekleri sunulan projede, yüzde 35 peşinata, 36 ay taksitlendirme fırsatı sunuluyor. Yatay mimariye sahip projede dairelerin fiyatları ise 375 bin TL'den başlıyor.

Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş “Beylikdüzü, İstanbul'un hızla gelişen bölgelerinden biri. Akkuş Grup olarak Beylikdüzü'nde geliştirdiğimiz projelerimiz aracılığıyla edindiğimiz tecrübe, bölgede uzmanlaşmamızı olanaklı kıldı. Lübnanlı El Khatip Group ile 2017'de kurduğumuz ortaklığımızla da hem inşaat sektöründeki, hem de bölgedeki tecrübemizi birleştirdik. Geçtiğimiz günlerde örnek dairesini yatırımcılarımızla buluşturduğumuz Alya Onist, bölgedeki uzmanlığımızın bir göstergesini oluşturuyor. Örnek dairemizin yatırımcılarımız tarafından büyük bir talep görmesi, projemizin konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle ne kadar doğru planlanmış bir proje olduğunu kanıtlıyor.” dedi.