Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Prof. Dr. Günay, yaptığı açıklamada “Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan bu projeye vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi var. Diğer ilçelerimizdeki ihtiyaç durumunu Belediye Başkanlarımız tarafıma iletti. Kendileri ile kullanılabilecek alan ve altyapı konusunda istişarelerde bulunduk. Dosyayı hazırlayıp TOKİ Başkanlığı'na ilettim. Bu kapsamda Beylikova ilçemize 200, Sarıcakaya, Çifteler ve İnönü ilçelerimizde 100'er ve Günyüzü ilçemizi de 50 konut kontenjanı verildi. Söz konusu ilçeler için sistem bugün itibarıyla açılmıştır. Hemşerilerimiz işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir” diye belirtti.